A empresa liderada por Miguel Gil Mata tinha anunciado em fevereiro que iria propor a distribuição de um dividendo líquido de seis cêntimos por ação, mas voltou atrás na decisão devido ao contexto de incerteza decorrente da covid-19. Não afasta, contudo, a possibilidade de reavaliar a decisão. Os CTT tinham anunciado uma decisão no mesmo sentido logo na segunda-feira de manhã.

Apesar da decisão da Sonae Capital, a Sonae SGPS mantém a proposta de remuneração acionista de 4,63 cêntimos por ação por conta dos resultados de 2019, o que corresponde a um aumento de 5% face aos 4,41 cêntimos distribuídos no ano passado.

Outra cotada que poderá estar hoje a refletir notícias avançadas na segunda-feira (já depois do fecho da bolsa) é a Jerónimo Martins. As lojas do Recheio, cadeia de cash and carry da Jerónimo Martins, passam a vender também aos consumidores particulares, indicou fonte oficial da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos. A rede é composta por 42 lojas em todo o país. O grupo Jerónimo Martins também anunciou ontem que vai aumentar para 500 euros o prémio pago anualmente aos trabalhadores. O montante corresponde a uma subida de 5% face ao prémio distribuído no ano passado, que foi de 475 euros. No total, a Jerónimo Martins vai distribuir 10 milhões de euros pelos trabalhadores do grupo em Portugal.





O Eurogrupo vai reunir-se esta terça-feira para coordenar as propostas de resposta ao impacto do vírus. Estas serão depois apresentadas à Comissão Europeia conforme ficou definido no último Conselho Europeu.

Os ministros das Finanças da Zona Euro chegaram já a consenso sobre a possibilidade de o Mecanismo Europeu de Estabilidade vir a disponibilizar uma linha de crédito para todos os países, o que iria permitir que estes recebessem fundos num montante equivalente a 2% do seu PIB.





A Alemanha, a maior economia europeia, vai apresentar hoje dados que mostram o desempenho da produção industrial em fevereiro. De acordo com a Bloomberg, os números deverão revelar uma descida modesta na produção, provocada por um abrandamento na China devido às medidas adotadas pelo país para travar a pandemia. Já em março, o cenário deverá ser mais severo na Alemanha, depois de várias fábricas terem encerrado devido à quebra na procura provocada pelo vírus. Ainda na Europa, teremos também os dados da balança comercial de França em fevereiro.

Por cá, o INE divulga o índice de custos de construção de habitação nova e o índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria, ambos relativos a fevereiro.