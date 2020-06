Esta quarta-feira o BCP poderá estar a reagir ao anúncio de que o seu braço polaco poderá registar perdas até 20 milhões de euros com o corte nas taxas diretoras por parte do banco central daquele país.

Banco polaco do BCP perde até 20 milhões com corte nas taxas diretoras

O Bank Millennium, o braço polaco que é detido maioritariamente pelo Banco Comercial Português (BCP), anunciou ontem que a decisão do banco central da Polónia de baixar as taxas de juro vai ter um impacto que pode ir até 90 milhões de zlotis (20 milhões de euros) na margem financeira da instituição.

As estimativas do banco polaco apontam para uma quebra na margem financeira de, no mínimo, 85 milhões de zlotis, ou seja, 19,38 milhões de euros. "O impacto real pode ser diferente e dependerá em grande parte dos resultados comerciais obtidos, mudanças nos custos de financiamento e outras atividades de neutralização", ressalvou o banco.

Ontem, o BCP encerrou a sessão da praça lisboeta a disparar 10,38% para 11,06 cêntimos por ação, um máximo desde 25 de março deste ano. O banco liderado por Miguel Maya acompanhou a tendência do setor na Europa, à espera que o BCE forneça novos estímulos ao setor na reunião da próxima quinta-feira.





BCE já comprou mais de 50 mil milhões de dívida portuguesa

O Banco Central Europeu comprou um total de 51,1 mil milhões de euros em dívida portuguesa desde 2010.