O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela os dados da atividade turística em maio. No resto da Europa, destaque para os números da inflação de junho no Reino Unido e em Itália. Em matéria de política monetária, o Banco do Canadá e o Banco do Japão anunciam as suas decisões sobre as taxas de juro e a sua política de estímulos, nos respetivos países. Na bolsa nipónica poderá ter já havido reflexo da decisão do banco central do país.