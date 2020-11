A Jerónimo Martins tem agendada para hoje uma assembleia-geral extraordinária para distribuir aos acionistas mais 86,7 milhões de euros, o equivalente a 13,8 cêntimos por ação. Em maio, confrontada com a incerteza decorrente da pandemia da covid-19, a administração da retalhista decidiu cortar a proposta de dividendo anunciada no início do ano, de 34,5 cêntimos por ação, correspondente a um "payout" de 50%, para 20,7 cêntimos. Agora, e tendo em conta as contas sólidas da empresa, a Jerónimo Martins quer pagar o valor remanescente, de 13,8 cêntimos por ação, para totalizar os 34,5 cêntimos.