A The Navigator Company anunciou que vai aumentar entre 6 a 8% os preços dos seus papéis tissue (papel higiénico, guardanapos, toalhas de papel, etc.) em todos os mercados. Este aumento será efetivo a partir do próximo dia 1 de abril, anunciou a empresa. A decisão "foi tomada na sequência do aumento generalizado e significativo dos preços em muitos dos seus fatores de custos, nomeadamente em commodities como produtos químicos, energia, materiais de embalagem (plástico e cartão) e celulose (ou pasta de papel), sendo esta última o principal fator de custo para a produção de tissue", referiu.