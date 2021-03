A comissão de inquérito parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco arrancam esta quarta-feira. João Costa Pinto, ex-presidente do conselho de auditoria do Banco de Portugal (BdP) e autor do relatório sobre a atuação do regulador antes da resolução do Banco Espírito Santo (BES), é o primeiro a ser chamado. Ainda na quarta-feira, será ouvido Pedro Machado, ex-diretor adjunto do departamento de supervisão prudencial do BdP.