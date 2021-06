A Sodim ficou com 81,326% do capital e 82,752% dos direitos de voto da Semapa, na sequência da oferta pública de aquisição lançada sobre o capital qie não detinha da empresa. A "holding" da família Queiroz Pereira, que na semana passada já tinha abdicado do limite de alcançar os 90% da Semapa para que a oferta tivesse sucesso, vê mesmo falhar o seu objetivo e a possibilidade de avançar com a saída de bolsa. A empresa permanece no PSI-20. De acordo com os resultados da oferta divulgados pela Euronext ontem ao final do dia, a Sodim adquiriu na operação 7,878% do capital, equivalente a 8,017% dos direitos de voto. Além das ações adquiridas na OPA, a família Queiroz Pereira reforçou a sua posição através de compras no mercado. No total, comprou o equivalente a 1,541% do capital, o que permitiu à Sodim ficar com 81,326% das ações, representativas de 82,752% dos direitos de voto.