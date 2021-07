A EDP Renováveis anunciou ontem, já após o fecho do mercado, a entrada no Vietname, através da aquisição de uma central solar à Trina Solar, por um montante de cerca de 30 milhões de euros. O banco Oddo iniciou a cobertura das ações da Corticeira Amorim , com uma recomendação de 'outperform'. O banco subiu o preço-alvo para 12,30, uma avaliação que lhe confere um potencial de subida de 16% face à cotação atual (10,60 euros). Também esta recomendação foi divulgada depois do fecho da bolsa, pelo que as ações destas cotadas poderão estar a reagir às novidades na sessão desta quinta-feira.