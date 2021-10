Esta sexta-feira são conhecidos os dados da balança comercial na Zona Euro em agosto. Segundo o Eurostat, os países que aderiram à moeda única europeia registaram, em conjunto, um excedente no comércio de mercadorias com o resto do mundo de 20,7 mil milhões de euros, o que correspondeu a um recuo face aos 26,8 mil milhões de euros do mês homólogo. Em Itália e França, serão divulgados também as estatísticas sobre a inflação. Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar as estatísticas vitais mensais, relativas a setembro, e os dados da balança alimentar portuguesa.