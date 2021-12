O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta terça-feira a síntese económica de conjuntura em novembro. Além disso, serão também divulgadas as estatísticas rápidas do transporte aéreo, relativas ao mês de outubro. No mês anterior, os aeroportos nacionais registaram um movimento de 3,6 milhões de passageiros, uma subida de 95,8% face a setembro de 2020. Já na comparação com setembro de 2019, antes da pandemia, este número representa uma quebra de 39,3%. Leia Também Corticeira Amorim faz nova emissão verde de 11,6 milhões para comprar painéis solares