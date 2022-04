Os discursos dos líderes regionais da Reserva Federal norte-americana (Fed) sobre o futuro da política monetária do banco central têm marcado as sessões bolsitas, apontando para o vermelho quando as palavras apontam para o "voo do falcão", significando uma política mais restritiva. Esta terça-feira é a vez de Tom Barkin, presidente da Fed de Richmond, realizar uma intervenção pública. Da última vez que foi citado pela imprensa norte-americana em fevereiro, Barkin, revelou que estava "concetualmente aberto" no que toca a subir as taxas de juros, mas que na altura "não via necessidade para tal".