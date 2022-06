Em reunião também, mas no Luxemburgo, vão estar os ministros da Energia dos Estados-membros da União Europeia, durante esta segunda-feira. Os efeitos no setor da invasão militar da Ucrânia é um dos temas incontornáveis, mas em cima da mesa vão estar também as energias renováveis e as certificações energéticas. Leia Também A sua semana dia a dia: Fórum BCE, dívida pública e economia da Rússia