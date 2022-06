Até quarta-feira está a decorrer o Fórum do Banco Central Europeu em Sintra, que conta com banqueiros centrais, economistas, investidores e outros membros do mercado financeiro. Esta terça-feira haverá discursos sobre diferentes temas por parte de vários membros da autoridade monetária, entre eles Philip Lane, economista-chefe; Fabio Panetta, membro do conselho; Luis de Guindos, vice-presidente, com destaque para Christine Lagarde, presidente do BCE, que deverá fazer um discurso introdutório logo pela manhã e outro no final do dia.