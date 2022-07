A publicação dos dados da inflação nos EUA em junho centram as atenções do mercado. Os investidores aguardam para ver se a política monetária agressiva da Reserva Federal (Fed) já surte efeito. Na Europa, Alemanha, Espanha e França divulgam esta quarta-feira os números finais da inflação de junho. As estimativas rápidas, apresentadas no mês de junho, apontam para uma inflação de 8,2% na Alemanha, 10,2% em Espanha e 5,2% em França.