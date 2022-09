Os acionistas da Galp Energia vão receber um dividendo intercalar de 26 cêntimos por ação a partir de 20 de setembro. A petrolífera já tinha anunciado que iria avançar com esta remuneração acionista quando aumentou os lucros do segundo trimestre do ano, tendo na sexta-feira comunicado a data ao mercado, já depois do fecho da bolsa.