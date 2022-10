5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira é dia de medir o pulso à confiança dos consumidores e de mais contas do terceiro trimestre do outro lado do Altântico.



Dívidas e défices na Europa O Eurostat divulga a segunda notificação dos défices e dívidas das administrações públicas em 2021, assim como os dados trimestrais sobre as dívidas públicas e os défices dos países europeus no segundo trimestre deste ano. Confiança dos consumidores na Zona Euro É dia de medir o pulso à confiança dos consumidores em outubro na Zona Euro e também no Reino Unido. Em setembro, este índice caiu para mínimos históricos tanto na Zona Euro como na União Europeia. Líderes europeus despedem-se de Bruxelas Termina esta sexta-feira o Conselho Europeu, que arrancou na quinta-feira em Bruxelas e onde o primeiro-ministro português está presente. A reunião centrou-se sobretudo na crise energética que assola a Europa, numa altura em que aumentam as preocupações quanto a um possível corte no fornecimento de gás durante o inverno. Plataformas de crude e gás em números A Baker Hughes, fornecedora norte-americansa de serviços a campos petrolíferos, divulga o habitual relatório semana sobre o número de plataformas de petróleo e gás os EUA. Um indicador que é seguido com atenção pelos investidores no mercado petrolífero. Mais contas em Wall Street É dia de conhecer mais resultados trimestrais do outro lado do Atlântico. Esta sexta-feira é a vez da American Express, também conhecida como Amex, e da empresa de telecomunicações Verizon.

