A Vodafone esta quarta-feira vai atrair a atenção dos investidores com a divulgação do seu relatório de contas, antes da abertura do mercado, relativos ao terceiro trimestre do ano. De acordo com as estimativas Bloomberg, a empresa vai apresentar uma desaceleração do crescimento orgânico de receitas com serviços, especialmente em Espanha e Itália. A telecom tem anunciado uma série de operações de venda e fusão de parte do negócio, uma estratégia que pode desbloquear valor para os acionistas.