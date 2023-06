A turbulência na Rússia, com a "rebelião" dos mercenários do Grupo Wagner, que acabariam por desistir de um confronto com o Kremlin, promete agitar os mercados. Analistas ouvidos pela Reuters acreditam que o impacto deverá ser mais notado numa maior apetência por ativos refúgio, nomeadamente as "treasuries", o ouro ou o iene.