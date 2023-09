Os investidores reagem esta quarta-feira às contas do primeiro semestre de duas das 16 cotadas do PSI. A Greenvolt fechou os primeiros seis meses do ano com prejuízos de três milhões de euros, valor que compara com lucros de 1,2 milhões no mesmo período do ano passado. Já a Ibersol fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 3,1 milhões de euros.