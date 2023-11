O abrandamento da procura de pasta de papel na Europa levou as receitas da Altri a recuarem 18,2% no primeiro semestre, enquanto os lucros recuaram quase 60% para 28 milhões de euros. A empresa vai esta quinta-feira mostrar se a tendência se manteve no terceiro trimestre. Além disso, o mercado também vai reagir às contas da Sonae que divulgou na quarta-feira, depois do fecho do mercado, um abrandamento do aumento dos lucros para 135 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, contra 210 milhões no período homólogo.