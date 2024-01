São divulgados esta terça-feira vários dados económicos na região do euro. O Eurostat dá hoje a conhecer como se situou o PIB da Zona Euro no quarto trimestre de 2023 e a confiança dos consumidores em janeiro. Além destes, são também divulgados dados em diferentes países: Espanha divulga os dados preliminares para a inflação em janeiro e França e Itália revelam as estimativas para a evolução da economia no quarto trimestre do ano passado.