O Eurogrupo vai reunir-se na terça-feira para coordenar as propostas de resposta ao impacto do vírus. Estas serão depois apresentadas à Comissão Europeia conforme ficou definido no último Conselho Europeu. Os ministros dasFinanças da Zona Euro chegaram já a consenso sobre a possibilidade de o Mecanismo Europeu de Estabilidade vir a disponibilizar uma linha de crédito para todos os países, o que iria permitir que estes recebessem fundos num montante equivalente a 2% do seu PIB.

Terça-feira

A Alemanha, a maior economia europeia, vai apresentar na terça-feira dados que mostram o desempenho da produção industrial em fevereiro. De acordo com a Bloomberg, os números deverão revelar uma descida modesta na produção, provocada por um abrandamento na China devido às medidas adotadas pelo país para travar a pandemia. Já em março, o cenário deverá ser mais severo na Alemanha, depois de várias fábricas terem encerrado devido à quebra na procura provocada pelo vírus.



Quarta-feira Galp revela produção de petróleo no arranque do ano

A petrolífera portuguesa Galp Energia vai divulgar, na quarta-feira, os dados previsionais para o primeiro trimestre, devendo já indicar o impacto da pandemia na produção de petróleo. A produção média da Galp Energia cresceu 21% no quarto trimestre do ano passado, face ao período homólogo, para 135 mil barris.



Quinta-feira Escolas vão continuar encerradas?

A pandemia que está a assolar Portugal, e o resto do mundo, não fech apenas restaurantes, bares ou museus. Antes, foram as escolas parcialmente fechadas, duas semanas depois de confirmados os primeiros casos da covid-19 em Portugal. Na quinta-feira, o Governo vai decidir se vai prorrogar, ou não, este período de suspensão das atividades letivas presenciais. Este será o cenário mais provável, depois de o Presidente da República ter prolongado o estado de emergência.



Quinta-feira BCE revela atas da reunião

O Banco Central Europeu (BCE) vai divulgar as atas da última reunião de política monetária, às quais os investidores vão estar atentos à procura de pistas sobre movimentos futuros. Foi neste encontro que o banco central liderado por Christine Lagarde manteve os juros, mas anunciou um pacote de 120 mil milhões de euros em compras de ativos até ao final do ano e linhas de crédito para financiar a banca, com o objetivo de apoiar a economia num contexto de pandemia. Medidas que desiludiram o mercado. E que entretanto foram reforçadas.



Sexta-feira Sexta-feira Santa encerra mercados