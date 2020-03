Em plena crise devido ao novo coronavírus, são divulgados os indicadores de confiança na Zona Euro, referentes a março, que devem apontar para uma queda aguda, já pelo contágio da pandemia de covid-19.

Terça-feira

O Eurogrupo vai discute medidas para "uma nova linha de defesa" contra o surto de covid-19 na Zona Euro. Sob a liderança de Mário Centeno, tenta uma resposta coordenada. "O Eurogrupo vai considerar opções para criar uma linha de defesa contra o novo coronavírus como parte da nossa resposta coordenada à crise, de acordo com o mandato atribuído pelos líderes [europeus] esta semana", anunciou através do Twitter o presidente do Eurogrupo.





Terça-feira G7 da diplomacia discute pandemia

A cimeira do G-7 dos ministros dos Negócios Estrangeiros, inicialmente previsto para se realizar em Pittsburgh até 25 de março, foi cancelado, mas os governantes vão manter uma videoconferência. O combate ao novo coronavírus estará no centro do debate.



Terça-feira Sinais da indústria na Europa

Já com referência a março, será divulgado o índice do gestor de compras na indústria (PMI) da Zona Euro, de França e da Alemanha o que já dará sinais do impacto que o novo coronavírus poderá vir a ter. Até porque o efeito italiano já se fará sentir em toda a sua plenitude, devendo também já ter algum impacto relacionado com Espanha e França. Nesse dia, será também conhecido o mesmo indicador para o Reino Unido.



Quarta-feira REN divulga resultados de 2019

A REN vai divulgar os seus resultados referentes a 2019. Os analistas têm uma projeção média de que os lucros da empresa liderada por Rodrigo Costa atinja os 112,8 milhões de euros, o que compara com os 115,7 milhões de euros em 2018.



Quarta-feira "Stocks" de petróleo divulgados

A EIA - Energy Information Administration, gabinete da Administração norte-americana de estatísticas de energia, divulga o relatório referentes aos "stocks" de crude, numa altura em que a oferta do "ouro negro" está a aumentar e a procura a diminuir. Além disso, acontece em plena guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia, uma luta que terá um impacto colateral junto das empresas de exploração de petróleo de xisto norte-americana, setor no qual se admitem, já, algumas insolvências, face aos preços a que o petróleo está a cotar.



Quinta-feira Banco de Inglaterra volta a reunir

O Banco de Inglaterra mantém agendada a sua reunião de política monetária. Era suposto ser a primeira de Andrew Bailey, que substituiu Mark Carney à frente do banco central britânico em março. Não pode, no entanto, esperar pela reunião ordinária, e já teve de fazer dois cortes extraordinários dos juros, e lançou um programa de compra de ativos. A taxa de referência está atualmente nos 0,1%.



Sexta-feira Pharol e raize reúnem acionistas