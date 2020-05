O Governo convocou os parceiros sociais para uma reunião na terça-feira, num encontro que terá como objetivo discutir o Plano de Estabilização Económica e Social. Esta reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, marcada a pedido da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, tem também na agenda o ponto de situação das medidas relacionadas com a covid-19, nomeadamente o "lay-off" simplificado. Na semana passada, o primeiro-ministro disse que é preciso que o regime "evolua" para não se tornar "um incentivo negativo".

Terça-feira Como evoluiu o desemprego? O dia vai ser marcado pela divulgação das estimativas mensais de emprego e desemprego para abril, do Instituto Nacional de Estatística (INE). Isto depois de, no mês passado, o instituto não ter divulgado a estimativa da taxa de desemprego relativa a março, pelo facto de o processo de recolha de informação ter sido dificultado pela pandemia. O INE apenas revelou os dados do desemprego em fevereiro, mês em que a taxa se situou nos 6,4%.



Quarta-feira Acionistas da Alphabet votam prémio do CEO

A assembleia-geral anual da Alphabet, dona da Google, realiza-se na quarta-feira. Será durante esta reunião que será discutido o prémio de cerca de 250 milhões de dólares atribuído ao CEO da empresa, Sundar Pichai. Porém, a Glass Lewis & Co, uma das entidades que aconselha os acionistas, está a recomendar que estes rejeitem este prémio, por considerar que é "excessivo" e que não está alinhado com o desempenho da empresa.



Quinta-feira V otação do Programa de Estabilização O Conselho de Ministros de quinta-feira irá aprovar a proposta para o Programa de Estabilização Económica e Social para responder à crise económica e social provocada pela pandemia. Um documento que deverá ser, de seguida, enviado à Assembleia da República. A aprovação chega depois de, na semana passada, o primeiro-ministro ter apresentado a proposta aos partidos e aos parceiros sociais.



Quinta-feira Investidores à espera do BCE O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se na quinta-feira para decidir qual será o rumo da política monetária. De acordo com a Bloomberg, a expectativa dos investidores é a de que o banco liderado por Christine Lagarde deverá aumentar o pacote de estímulo de emergência, de 750 mil milhões de euros.



Sexta-feira Desemprego nos EUA em foco O Departamento do Emprego dos EUA irá divulgar, na sexta-feira, os dados para o desemprego no país. A expectativa, de acordo com a uma projeção citada pela Bloomberg, aponta para que a taxa de desemprego tenha continuado a aumentar em maio. Em abril, a taxa disparou para 14,7%, o valor mais elevado desde a Grande Depressão, na década de 1930.