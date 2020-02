Ações reagem a chuva de resultados e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Após o fecho da sessão foram várias as cotadas portuguesas que apresentaram os resultados de 2019, sendo que só esta sexta-feira as ações vão reagir aos números apresentados.

Ações reagem a chuva de resultados

Após o fecho da sessão foram várias as cotadas portuguesas que apresentaram os resultados de 2019, sendo que só esta sexta-feira as ações vão reagir aos números apresentados. O BCP aumentou os lucros em 0,3% para 302 milhões de euros, o valor mais elevado em 12 anos e o CEO anunciou que vai ser "conservador" na proposta de distribuição de dividendos. A EDP terminou 2019 com lucros de 519 milhões de euros, o que representa uma quebra ligeira de 1% em relação ao ano anterior, apesar do ano recorde nas renováveis e no Brasil. A Jerónimo Martins aumentou os lucros para 433 milhões de euros e vai distribuir metade aos acionistas (dividendo de 34,5 cêntimos por ação. Por último, a Novabase aumentou os lucros em mais de quatro vezes e vai distribuir um dividendo de 85 cêntimos por ação.



Nos aumenta lucros e corta dividendo

Já esta sexta-feira também a Nos anunciou os resultados de 2019. A empresa liderada por Miguel Almeida fechou o exercício de 2019 com um resultado líquido de 143,5 milhões de euros, um valor que representa um aumento de 4,2% face a 2018. O EBITDA e as receitas também registaram uma evolução positiva e o número total de clientes aumentou em 142 mil no passado, para 9,7 milhões.



O conselho de administração da Nos propôs uma descida no valor dos dividendos a pagar aos acionistas. A remuneração será de 27,8 cêntimos por ação, o que traduz um corte de 21% face aos 35 cêntimos que foram pagos no ano passado.