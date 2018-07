Afinal a Media Capital paga dividendos e distribui a quase totalidade dos lucros

Sara Matos/Negócios

A Media Capital convocou os seus accionistas para se reunirem em assembleia geral no dia 27 de Julho, com um ponto único na ordem de trabalhos : "deliberar sobre a distribuição de dividendos do exercício de 2017." O valor proposto é de 0,22 euros por cada acção, o que representa um "dividend yield" de 11%, tendo em conta o actual valor das acções (2,00 euros). A Media Capital vai assim distribuir 18,59 milhões de euros aos accionistas, o que corresponde a 94% dos lucros registados no ano passado.A dona da TVI, que tinha decidido não pagar dividendos devido ao facto de estar sobre uma oferta de compra por parte da Altice, volta assim a remunerar os seus accionistas após o falhanço da operação.

O resultado líquido da Media Capital aumentou 4% no ano passado para 19,8 milhões de euros.

Desde 2008 que a dona da TVI todos os anos remunera os accionistas com o pagamento de dividendos.

Os espanhóis da Prisa, que tinham um acordo para vender a empresa portuguesa à dona da PT Portugal por 440 milhões de euros, são os principais accionistas da Media Capital, com uma posição superior a 90% do capital.

No ano passado a Media Capital pagou um dividendo de 21 cêntimos por acção e em 2016 distribuiu 19 cêntimos por acção.

As acções da dona da TVI negociaram pela última vez no dia 3 de Julho, tendo afundado mais de 37% para 2 euros, trocando de mãos apenas 100 títulos.

(corrige valor dos dividendos pagos nos anos anteriores)