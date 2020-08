Ant Group de Jack Ma prepara entrada em bolsa

A empresa não revela o montante que pretende angariar com a operação, mas fontes próximas do processo revelaram à Bloomberg que o objetivo passa por garantir um financiamento de 30 mil milhões de dólares (cerca de 25,4 mil milhões de euros), ficando a empresa avaliada em 225 mil milhões de dólares (190,5 mil milhões de euros).





Se a meta for alcançada, o IPO do Ant Group será o maior de sempre, ultrapassando a entrada em bolsa da Saudi Aramco, concretizada no ano passado, que garantiu à petrolífera 25,6 mil milhões de dólares (21,6 mil milhões de euros). Atualmente, a empresa está avaliada em 210 mil milhões de dólares (178 mil milhões de euros).





A valorização da empresa assenta, sobretudo, na dimensão que a Alipay conquistou na China, onde é usada mensalmente por mais de 700 milhões de pessoas e cerca de 80 milhões de empresas. Além dos pagamentos, o Ant Group tem apostado no crescimento do negócio através da venda de todo o tipo de produtos e serviços financeiros, desde créditos a seguros.





Com o montante angariado na dupla entrada em bolsa, aquela que é a maior empresa de pagamentos da China pretende investir na sua divisão de investigação e desenvolvimento, no aumento do número de utilizadores, no desenvolvimento de novos produtos e na expansão para outros países.