Formiga de Jack Ma mostra ainda mais gula: quer recorde de 35 mil milhões no IPO

A Ant Group, de Jack Ma, pretende levantar pelo menos 35 mil milhões de dólares - 29,7 mil milhões de euros - na sua oferta pública inicial (IPO) depois de avaliar o interesse junto de investidores, afirmam fontes com conhecimento do assunto. O valor coloca a fintech chinesa no caminho para uma oferta de estreia recorde.





A Ant elevou a meta do IPO com base numa avaliação mais alta, de 250 mil milhões de dólares, acima das estimativas anteriores de 225 mil milhões, indicam as mesmas fontes, que não quiseram ser identificadas. Anteriormente, a empresa esperava levantar pelo menos 30 mil milhões de dólares.





A listagem simultânea da Ant em Hong Kong e Xangai pode resultar no maior IPO de todos os tempos, superando a oferta recorde da Saudi Aramco, de 29 mil milhões de dólares. O valor de mercado da Ant poderia superar o do Bank of America, e com mais do dobro do tamanho do Citigroup. Entre os bancos americanos, apenas o JPMorgan Chase é maior, com um valor de mercado de 300 mil milhões.





Leia Também Ant Group de Jack Ma prepara entrada em bolsa

A Ant recebeu sinal verde de reguladores em Xangai na sexta-feira para prosseguir com a venda pública de ações. Na esteira dos planos do IPO, a empresa foi atingida por uma série de novas regulamentações com o objetivo de reduzir riscos no setor financeiro online da China. Os reguladores restringiram as fontes de financiamento de pequenos empréstimos, limitaram os juros e impuseram novos requisitos de capital e licença à Ant e a outros conglomerados.





A empresa com sede em Hangzhou tem uma audiência marcada com a Bolsa de Valores de Hong Kong na quinta-feira para superar o próximo obstáculo, de acordo com as mesmas fontes. A Ant não quis comentar num comunicado enviado por e-mail.





Uma operação de gigantes

Leia Também Jack Ma lança em bolsa uma “formiga” que pode ser maior que a Aramco

A Ant escolheu a China International Capital Corp., Citigroup, JPMorgan e Morgan Stanley para coordenar a oferta em Hong Kong.





A empresa gerou 72,5 mil milhões de yuans em receita no primeiro semestre, após vendas anuais de 120,6 mil milhões de yuans em 2019. A fintech registou um lucro de 21,1 mil milhões de yuans nos primeiros seis meses do ano.



A Ant, que cresceu a partir da aplicação de pagamentos Alipay, agora obtém a maior parte da receita com empréstimos rápidos a consumidores, impulsionando os crescentes gastos desse segmento na China. A Ant também gere uma empresa de seguros e fundos do mercado monetário, além de fornecer pontuação de crédito e serviços tecnológicos ao setor financeiro.





O Alipay tem 711 milhões de utilizadores ativos, principalmente na China, que usam a plataforma para comprar de tudo, desde um café rápido até propriedades, tendo gerado 17 biliões de dólares em pagamentos nos 12 meses até junho.