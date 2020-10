Formiga de Jack Ma vai mesmo passar a gigante com maior IPO de sempre

O Ant Group, a empresa que Jack Ma vai lançar em bolsa, quer angariar 35 mil milhões de dólares (29,7 mil milhões de euros) numa entrada em bolsa que se prepara para ser a maior de sempre. Este valor, que já era especulado, é agora confirmado nos documentos oficiais que preparam a estreia.





A chegada à bolsa vai ser a dobrar, processando-se tanto em Xangai como Hong Kong. Em Xangai, as ações vão partir para a negociação nos 68,8 yuan e na segunda cidade a cotar nos 80 dólares de Hong Kong. A listagem simultânea da Ant pode resultar no maior IPO de todos os tempos, superando a oferta recorde da Saudi Aramco, de 29 mil milhões de dólares.





A empresa deverá, desta forma, ficar avaliada em 280 mil milhões de dólares antes da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e angariar um total de 34,5 mil milhões de dólares, sem contar com a opção de green shoe, isto é, de vender mais ações do que o previsto consoante o volume da procura. No caso de a empresa querer exercer esta opção, poderá levantar 5,17 mil milhões de dólares adicionais.





A verificar-se este último cenário, o Ant Group tornar-se-á quatro vezes maior que o Goldman Sachs e mesmo maior que o JPMorgan Chase.





Nas pré-ordens para o lançamento em Xangai, os investidores institucionais inscreveram-se para a subscrição de 76 mil milhões de ações, 284 vezes acima da tranche prevista para a IPO, de acordo com a própria empresa.





Esta fintech gigante que é responsável pela plataforma Alipay vai lançar-se ao mercado no dia das eleições dos Estados Unidos, o dia 3 de novembro, o que pode provocar alguma volatilidade, sobretudo se o cargo para presidente for muito disputado ou se existirem atrasos.