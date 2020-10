Formiga de Jack Ma vai ser maior que o Bank of America e três vezes o Citgroup

O Ant Group (Grupo Formiga, numa tradução literal), é a empresa de Jack Ma que este quer lançar no mercado bolsista. A mais recente previsão é que a entrada em bolsa lhe permita atingir uma avaliação de 280 mil milhões de dólares (239 mil milhões de euros), o que supera o valor do Bank of America e faz três vezes a dimensão do Citigroup.





Esta "formiga" não está a conter o apetite, sendo que os 280 mil milhões de dólares são uma revisão da meta anterior de 250 mil milhões, ou seja, um aumento de 12%, que que se distancia da estimativa inicial de 225 mil milhões. O novo objetivo resulta do interesse que tem sido apurado junto dos investidores, revelaram fontes à Bloomberg, que preferiram não ser identificadas.





Este IPO poderá vir a ser o maior que o mundo já viu, sendo que a Ant vai ser listada em simultâneo em Hong Kong e em Xangai. Deverão ser angariados cerca de 35 mil milhões de dólares, o que ultrapassa o recorde de 29 mil milhões que era detido pela Saudi Aramco.





A bolsa de Hong Kong vai receber, numa audição, representantes da Ant já na próxima semana. Está pendente uma aprovação do regulador dos mercados chineses e um requerimento para que a empresa possa listar em simultâneo nos dois mercados.