Alphabet é a estrela das "big tech" em ano de bilião da Tesla e Apple quase nos "three trillion"

As grandes tecnológicas norte-americanas voltaram a brilhar em 2021. Num período marcado por novos recordes em Wall Street, as "big tech" testaram novos máximos em níveis de capitalização inéditos, com a Apple a uma "unha negra" de se tornar a primeira "three trillion dollar baby" da história. Mas foi a Alphabet que tomou a dianteira no restrito grupo das gigantes dos Estados Unidos.

Ao longo dos últimos anos tem-se falado várias vezes na possibilidade de uma correção nas grandes tecnológicas dos Estados Unidos, após anos de valorizações expressivas, mas as "big tech" norte-americanas somam e seguem. Em 2021, as seis maiores empresas do mundo – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla e Facebook – valorizaram, atingindo níveis de capitalização cada vez mais elevados.

A dona da Google foi a estrela do ano, com uma escalada próxima de 70%. As ações da Alphabet dispara mais de 67% desde o início do ano, aproximando-se de um valor de mercado de dois biliões de dólares – conta com uma capitalização atual de 1,95 biliões.

Trata-se da valorização mais elevada desde 2009, ano em que a companhia mais que duplicou de valor, com a empresa a ser impulsionada pelas receitas de publicidade geradas através do motor de busca, com a pandemia a acelerar a procura por produtos e serviços digitais.

A Microsoft e a Tesla disputam o segundo lugar na lista das maiores valorizações entre as grandes tecnológicas. A companhia liderada por Satya Nadella sobe 53,7%, enquanto a empresa de Elon Musk escala 53,9%.

A Tesla protagonizou, aliás, um dos momentos do ano, ao juntar-se ao clube das "one trillion dollar baby".

Perto de alcançar um patamar histórico esteve, porém, a Apple. A dona do iPhone aproximou-se, este mês, dos três biliões, mas não conseguiu chegar a este valor. A companhia, que sobe mais de 35% no ano, acumula uma capitalização bolsista de 2,94 biliões.

O Facebook, por sua vez, regista uma subida de 25,5% em 2021, enquanto a Amazon acumula um ganho mais tímido, de apenas cerca de 4%.