Até um dos analistas mais optimistas diz que “não se deve investir na Tesla”

As acções da Tesla têm estado sob pressão. E o cenário não deve melhorar. Até um dos analistas mais optimistas em relação à empresa liderada por Elon Musk está a alertar que os títulos deixaram de ser um activo em que se deve investir.

Romit Shah, analista da Nomura Instinet, reduziu a recomendação que atribui às acções da Tesla para "neutral", face a "comprar". E esta posição foi assumida numa nota de investimento intitulada de "[As acções da Tesla] deixaram de ser um activo em que se deve investir", na qual o analista começa por assinalar que era um dos investidores mais optimistas em Wall Street desde que começou a seguir os títulos, em Outubro.

Além de cortar a recomendação, Shah também cortou o preço-alvo para 300 dólares, face a 400 dólares, referindo-se ao "comportamento errático do CEO [da Tesla] Elon Musk". Além disso, o analista enumera ainda outros receios: o aumento do número de tweets que Musk escreve por dia, as acusações de que é alvo, mas também a sua reacção na conferência sobre os resultados – quando disse que as perguntas dos analistas eram "aborrecidas".

Shah continua a acreditar que a Tesla pode continuar a inovar-se e a crescer, mas afirma que os investidores devem manter-se à margem até que haja uma mudança a nível da gestão. As acções da Tesla perderam mais de 25% do seu valor desde o início de Agosto. E continuam a cair: recuam agora 2,32%.



Depois da alteração de recomendação por parte do analista da Nomura Instinet, os "bulls" nos títulos da Tesla passaram a ser uma minoria. Apenas nove analistas recomendam a compra dos títulos, 11 recomendam "manter" a acção em carteira e 12 que esta seja vendida, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

As acções da Tesla têm estado sob pressão. Primeiro, quando Elon Musk anunciou que estava a pensar tirar a empresa de bolsa por 420 dólares por acção. Depois, quando a Fox Business avançou que o supervisor norte-americano dos mercados convocou a cotada a testemunhar sobre este tema, o que sinaliza que os 61 caracteres do tweet podem ser considerados ilegais caso Musk tenha induzido em erro os investidores, tentando manipular a evolução das acções.