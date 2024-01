Autor de "Pai Rico, Pai Pobre" tem dívida de 1,1 mil milhões, mas defende que "não é problema" seu

O autor do "best-seller" "Pai Rico,Pai Pobre" detém uma dívida de 1,2 mil milhões de dólares, o equivalente a 1,10 mil milhões de euros, segundo as informações avançadas pelo próprio Robert Kiyosaki num "reels" do Instagram. O autor acrescenta que esta dimensão de dívida não o assusta, já que segundoo próprio "se eu falir, o banco vai falir", pelo que "não é um problema meu", refere.Robert Kiyosaki justifica que utiliza este dinheiro para adquirir ativos e não em despesas e dá o exemplo dos automóveis, em que a generalidade das pessoas pede créditos que paga ao longo do tempo para os comprar, mas não no caso de Kiyosaki, que garante que tanto o seu Rolls-Royce como o Ferrari estão completamente pagos.Esta ideia expressa pelo criador do livro "Pai Rico e Pai Pobre" não é nova. Numa entrevista para o podcast Disrupters, citado pelo Yahoo Finance, Robert Kiyosaki já tinha explicado a sua filosofia que distinge entre uma espécie de endividamento bom e mau, sendo o primeiro destinado a aumentar o investimento e o mau para pagar passivo, sem potencial geração de riqueza.Na descrição escrita do vídeo do Instagram, Robert Kiyosaki tenta despertar a curiosidade dos utilizadores da rede social, afirmando: "eu utilizo dívida como dinheiro e não guardo 'cash'...Este é o porquê".No "reel", o autor recorre ao argumento histórico para fundamentar a sua desconfiança face à nota verde, recordando que o dólar abandonou o padrão-ouro em 1971 durante a presidência de Richard Nixon.Assim, para contornar a nota verde, a estratégia de investimento de Kiyosaki passa ainda por investir em outros ativos como bitcoin, ouro, prata e até em cabeças de gado.O norte-americano Robert Toru Kiyosaki, nasceu em em 1947 e é empresário, investidor e escritor, tendo publicado o livro "Pai Rico e Pai Pobre" em 1997, tendo rapidamente tornado-se um "best-seller" traduzido em 51 línguas, incluindo a portuguesa, em 109 países. Entretanto escreveu mais 11 livros.