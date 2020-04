Banco CTT e ActivoBank entre as instituições mais reclamadas

À semelhança do que aconteceu no último ano, o Banco CTT volta a destacar-se entre as entidades com mais reclamações dos clientes bancários, em 2019. O banco foi a instituição com mais queixas no crédito da casa e uma das mais reclamadas nas contas de depósito. Já no crédito aos consumidores são as financeiras do setor automóvel as mais visadas nas reclamações.O Banco de Portugal recebeu no ano passado 18.104 reclamações de clientes bancários, tendo recaído

32,5% destas queixas sobre depósitos bancários; 24,7% sobre crédito aos consumidores; 11,6% sobre crédito hipotecário. No topo das entidades mais reclamadas estão entidades como o Banco CTT, o ActivoBank e o Bankinter.