Banco da Caixa Geral Angola entra na bolsa angolana

O BAI, o Banco Angolano de Investimentos, foi o primeiro a negociar - é o maior credor em termos de ativos em Angola.



A bolsa de Luanda abriu após mais de uma década de atrasos. Na cerimónia de inauguração, o CEO Walter Pacheco estimou que emdentro de cinco a 10 anos cerca de 20 empresas vão estar a negociar na Bodiva.

"No início, o mercado de ações será dominado por empresas financeiras e petrolíferas, mas depois veremos uma onda de outras empresas", disse. "Não poderemos competir com a Nigéria e a África do Sul nos próximos cinco anos, mas seremos maiores do que a maioria das bolsas de valores do continente", assinalou.





Banco Millennium Atlântico, ainda antes de a petrolífera estatal Sonangol e a Endiama, sociedade concessionária dos direitos de exploração de diamantes, realizarem os seus IPO.

A Caixa Geral de Depósitos de Angola entra esta quinta-feira para a. É aA oferta do Banco Caixa Geral Angola é de 5 milhões de ações, que representa 25% do capital.Na altura esperava-se que, além da Caixa, se estreasse ainda este ano o