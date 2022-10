Banco do Canadá reduz ritmo de subida nas taxas de juro

O Banco do Canadá abrandou o ritmo de subida das taxas de juro, numa altura em que a economia do país se aproxima da recessão.O banco central subiu esta quarta-feira as taxas em 50 pontos base para 3,75%, abaixo dos 75 pontos base esperados pelo mercado e pela maioria dos economistas.Responsáveis do banco disseram esperar que os juros continuem a subir nos próximos meses e mantiveram o compromisso com um travão à inflação, descreve a Bloomberg.O banco reduziu também as suas perspetivas de crescimento, prevendo que a expansão económica estagne e até que possa contrair nos próximos meses. A expectativa é que a inflação caia abruptamente para menos de 3% até ao final do ano, com os elevados custos do crédito a limitarem o consumo."Futuros aumentos das taxas vão ser influenciados pela nossa avaliação de como uma política monetária mais restritiva está a funcionar para abrandar a procura, como os desafios de oferta se estão a resolver e como a inflação e as expectativas inflacionárias estão a responder", indicou o banco em comunicado, citado pela Bloomberg.