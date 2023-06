Banco do Canadá surpreende e volta a subir taxas de juro para máximos de 2001

Leia Também Banco do Canadá reduz ritmo de subida nas taxas de juro

O Banco do Canadá (BoC) surpreendeu os investidores esta quarta-feira ao subir novamente as taxas de juro diretoras em 25 pontos base, justificando com um "sobreaquecimento da economia". A decisão acontece depois de os membros do banco central terem anunciado em janeiro que se encontravam numa pausa condicional.A instituição liderada pelo governador Tiff Macklem subiu a taxa de juro de referência para 4,75%, o valor mais elevado desde 2001. A decisão era esperada apenas por um quinto dos economistas consultados pela Bloomberg, surpreendendo, de igual forma, os mercados."De uma forma geral, o excesso da procura na economia parece mais persistente que o antecipado", pode ler-se no comunicado do banco, que não foi acompanhado, como é habitual, de previsões."A política monetária não era suficientemente restritiva para baixar balancear a oferta e a procura e trazer a inflação ao objetivo sustentável de 2%" indicou o BoC, citando com uma "acumulação de evidência" que inclui um crescimento da produção industrial no primeiro trimestre, uma subida da inflação e uma recuperação da atividade do mercado imobiliário.O Banco do Canadá foi o primeiro e o único do grupo das sete maiores economias do mundo (G7) a anunciar uma pausa no ciclo de aperto da política monetária, mas retorna agora à subida das taxas de juro.