Europa aponta para verde antes de BCE. Ásia mista. Petróleo sobe

08h05

Petróleo sobe depois de mínimos de seis meses. Gás desvaloriza 6%, com medidas da UE

O petróleo está a valorizar, depois de esta quarta-feira ter atingido mínimos de dois meses, com os investidores a analisarem a procura na China, bem como a política monetária por todo o mundo.



Isto, numa altura em que várias cidades chinesas têm lidado com contínuos confinamentos devido à política de covid-zero, incluindo na cidade de Chengdu, que viu o confinamento ser estendido por mais uma semana.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, valoriza 0,86% para 88,76 dólares por barril – estando a recuperar do valor mais baixo desde fevereiro.



Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, sobe 0,96% para 82,73 dólares por barril, abaixo dos 85 dólares pelo segundo dia.



No mercado do gás, os futuros estão em baixa perto do valor mais baixo em um mês, numa altura em que vários governos pela Europa estudam formas de lidar com a crise energética e intervir nos mercados regionais.



A União Europeia prepara-se para discutir esta sexta-feira medidas para combater a situação da energia no continente. De acordo com a Bloomberg, também está a ser considerado um tecto das importações de gás russo.



"Muito depende do clima, felizmente para este interno, o armazenamento está saudável", explicou o diretor comercial da Cheniere Energy, à Bloomberg. Ainda assim, explica, a gestão deste recurso vai ter de ser feita cuidadosamente.



Os futuros a um mês do gás negociado em Amesterdão (TTF) - referência para o mercado europeu – perde 6% para 201 euros por megawatt-hora.