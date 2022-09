BCE revê em alta projeções da inflação. Corta crescimento a partir de 2023

Leia Também BCE sobe taxas de juro da Zona Euro em 75 pontos base. É o maior aumento de sempre

Mais inflação e menor crescimento económico na Zona Euro a partir do próximo ano. É este o cenário desenhado pelo Banco Central Europeu (BCE) nas novas projeções apresentadas esta quinta-feira, após o conselho de governadores que decidiu a maior subida de sempre nas taxas de juro "A inflação mantém-se demasiado elevada e é provável que se mantenha acima da nossa meta por um longo período de tempo", avisou a presidente Christine Lagarde na conferência de imprensa que se seguiu à reunião. "Apesar dos constrangimentos à oferta estarem a aliviar, estes continuam a alimentar-se gradualmente dos preços nos consumidores e a colocar pressão sobre a inflação, tal como a recuperação da procura no setor dos serviços."A francesa admitiu igualmente que a depreciação do euro - que tem negociado abaixo da paridade com o dólar - tem-se juntado às pressões inflacionistas. Estas pressões estão a "espalhar-se" por mais setores da economia europeia, em parte devido aos custos com energia.

Face aos desenvolvimentos, o "staff" espera agora que a inflação na Zona Euro atinja 8,1% em 2022, face à estimativa de 6,8% definida em junho. Para 2023, a projeção sobe para 5,5% (de 3,5%) e para 2024 passa para 2,3% (mais duas décimas).



O impacto da elevada inflação na despesa e produção, que tem sido agravado pela crise do gás, é aliás uma das quatro razões para o BCE avisar que a economia da Zona Euro vai "desacelerar substancialmente" até ao final do ano. Além disso, a autoridade monetária aponta o esperado alívio na procura por serviços, o enfraquecimento na procura global, condições comerciais menos favoráveis, bem como perda de confiança.

Assim, quanto ao produto interno bruto (PIB) é esperado um crescimento de 3,1% este ano, o que representa uma revisão em alta face aos 2,8% que tinham sido definidos em junho. É, no entanto, o único ano em relação ao qual o BCE está mais otimista.Cortou as projeções para 2023 a fundo: espera agora que o PIB da Zona Euro cresça apenas 0,9%, seguido de 1,9% no ano seguinte. Em junho, o BCE tinha apontado para uma expansão económica de 2,1% em ambos os anos. Questionada sobre o risco de recessão, Christine Lagarde explicou que no cenário mais pessimista das projeções do "staff", um corte total das importações de energia russa pode levar a crescimento negativo já no próximo ano."No contexto de desaceleração da economia global, os riscos para o crescimento são principalmente negativos, em particular a curto prazo. Como se reflete no cenário mais pessimista das projeções, uma duradoura guerra na Ucrânia mantém-se um significativo risco para o crescimento, especialmente se empresas e famílias enfrentarem um racionamento da energia", acrescentou.(Notícia atualizada às 14h30)