BCP, Galp e Jerónimo Martins dão gás ao PSI

O PSI avançou 0,99%, para os 5.972,56 pontos, na primeira sessão da semana, acompanhando o otimismo vivido nas restantes praças europeias.



Das 15 cotadas do índice nacional, 13 empresas encerraram no verde e as duas restantes

– Greenvolt e EDPR – fecharam em terreno negativo.A dar força ao PSI esteve o BCP, com uma subida de 1,94% para 18,90 cêntimos, a Galp com um aumento de 1,32% para 13,005 euros e a Jerónimo Martins a crescer 1,25% para 20,24 euros.Ainda do lado dos vencedores vale a pena destacar o avanço da energética REN, que recebeu uma melhoria da recomendação por parte do Caixabank BPI de "underperform" para "neutral".A travar maiores ganhos esteve a EDP Renováveis, com uma queda de 0,1% para 20,53 euros - e, ainda no setor da energia, a Greenvolt caiu 0,86% para 8,04 euros.(Notícia atualizada às 17:08)