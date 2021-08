Bitcoin dispara e regista maior subida dos últimos três meses

Seguindo a tendência dos últimos sete dias, em que a bitcoin valorizou cerca de 15%, esta segunda-feira a moeda digital voltou a subir, atingindo perto de 46 mil dólares, valor que já não se via desde maio. Também as outras coins estiveram a ganhar terreno.



A ethereum, a segunda moeda digital mais cotada do mercado, subiu 1,01% nas últimas 24 horas, para os 3.138,93 dólares. A valorização acresce a um ganho de 18% nos últimos sete dias. Apesar de acompanhar a tendência da bitcoin, é também um reflexo de uma actualização recente na rede, a "London Fork", que tende a tornar as taxas mais previsíveis e a reduzir custos.



Os valores disponibilizados pela plataforma CoinMarketCap mostram um maior investimento no mercado das criptomoedas nos últimos dias. A última semana foi ainda marcada pela valorização do Cardano (ADA) no valor de 10% e um disparo de 22,7% no caso da DogeCoin.

Leia Também Bitcoin dispara para perto dos 40.000 dólares após rumores sobre entrada da Amazon nas criptomoedas



As 11.200 criptomoedas seguidas pela plataforma subiram 4,4% entre domingo e segunda, atingindo o valor total de 1,86 biliões de dólares.



Entre os motivos "não oficiais" para o investimento em criptomoedas ter acelerado está a possibilidade de a gigante Amazon poder vir a integrar as criptomoedas nas suas opções de pagamento.



Depois de em maio a Tesla ter anunciado a suspensão do uso de bitcoin na compra dos seus veículos eléctricos e de a China ter tomado medidas para restringir o uso de criptomoedas, podia-se esperar que o mercado não recuperasse tão cedo. Os perigos financeiros de investir em criptomoedas já são bem conhecidos, mas nem o receio de perder o capital investido afasta os investidores.



Enquanto a bitcoin - considerada o "ouro digital" - sobe para os seus melhores valores em 80 dias, o ouro físico sofreu um crash e negociou em mínimos de março.