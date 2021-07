Mais de 700 milhões de dólares em "shorts" sobre bitcoin foram liquidados nesta segunda-feira, neste que foi o maior volume dos últimos três meses, de acordo com os dados da Bybt.com.



Ainda assim, Elon Musk disse, numa conferência na semana passada,

O preço da bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, está a disparar para perto dos 40.000 dólares por unidade, depois de os rumores que dão conta de possível entrada da Amazon, gigante do retalho dos EUA, no setor das criptomoedas.A bitcoin subiu 15% nesta segunda-feira para os 39.681 dólares, levando outras criptomoedas como a ether a subir. Na semana passada, a Amazon anunciou uma vaga de emprego para um especialista em criptomoedas e "blockchain", aumentando a especulação sobre uma possível aceitação de bitcoins como forma de pagamento no futuro próximo.A CoinDesk, um site especializado em criptomoedas, tinha anunciado na passada sexta-feira que a gigante do retalho poderia ainda estar a considerar criar o seu próprio "token", uma versão de criptomoeda que recorre a uma rede "blockchain" já criada.Graças a estes rumores, que foram alimentados no Twitter por conhecidos entusiastas de criptomoedas, como Elon Musk, líder da Tesla e da SpaceX, e Cathie Wood, da Ark Investment Management, a bitcoin conseguiu superar a média de negociação dos últimos 50 dias.