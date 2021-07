Musk volta a "dar a mão" à Bitcoin. Criptomoedas valorizam mais de 8%

A Tesla "muito provavelmente" irá voltar a aceitar bitcoin como forma de pagamento, indicou quarta-feira o CEO da fabricante de automóveis elétricos.Elon Musk disse, numa conferência na quarta-feira, que os pagamentos na mais popular criptomoeda deverão voltar a ser aceites após a Tesla concluir a "due diligence" sobre a quantidade de energia renovável utilizada para minerar a bitcoin.Após as palavras de Musk a bitcoin subia 8%, para 32.160,16 dólares, enquanto a ether ganhava 11,6%, para 1.993,36 dólares. Em contraponto, as ações da Tesla perdiam 0,8%, para 655,30 dólares no "after hours".O anúncio surge depois de a Tesla ter afirmado, em maio, que iria deixar de aceitar bitcoin na compra de veículos, uma decisão que surpreendeu o mercado, uma vez que foi tomada menos de dois meses após a empresa ter passado a aceitar a maior criptomoeda como forma de pagamento."Eu queria um pouco mais de 'due diligence' para confirmar que a percentagem de utilização de energia renovável é provavelmente de 50% ou mais e que existe uma tendência de esse número aumentar. Se assim for, a Tesla voltará a aceitar bitcoin", disse o fundador da empresa. "Muito provavelmente a resposta é que a Tesla vai voltar a aceitar bitcoin", acrescentou.