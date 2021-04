Bolsas europeias fechadas e mais 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Vista Alegre anunciou os resultados do ano passado após o fecho da sessão de quinta-feira, pelo que só amanhã as ações vão estar a reagir aos números. A companhia registou perdas de 2,12 milhões de euros em 2020, contra lucros de 7,45 milhões um ano antes e "apesar de todas as adversidades ao longo do ano", o volume de negócios baixou 8,1% para 110 milhões de euros. O EBITDA fixou-se em 16 milhões de euros, o que correspondeu a uma quebra de 37% em relação a 2019.