Vista Alegre passa de lucros a prejuízos em 2020

A Vista Alegre registou perdas de 2,12 milhões de euros em 2020, contra lucros de 7,45 milhões um ano antes.

"Os resultados consolidados do exercício de 2020 do grupo Vista Alegre foram fortemente afetados, nomeadamente a partir de março e até final do ano, com restrições severas ao comércio e circulação de pessoas que levaram à diminuição da procura e redução de encomendas", sublinha a empresa no seu comunicado das contas divulgado esta noite junto da CMVM.

Ainda assim, refere, "apesar de todas as adversidades ao longo do ano, o volume de negócios fixou-se em 110 milhões de euros, com uma diminuição de apenas de 8,1% relativamente ao ano de 2019".

"De salientar que no segundo semestre de 2020 a Vista Alegre registou um crescimento no volume de negócios de 5,1 milhões de euros (+8,2%) face ao período homólogo, demonstrando assim uma assinalável resiliência e robustez do negócio, face ao período difícil que o mundo e a economia global atravessam", explica.

Já o EBITDA fixou-se em 16 milhões de euros, o que correspondeu a uma quebra de 37% em relação a 2019.

Segundo a empresa, o mercado externo representou 78,7% do volume de negócios, com 86,9 milhões de euros de vendas – um incremento de 6,2 pontos percentuais face ao período homólogo.

"Este aumento é justificado pelo crescimento do volume de negócios nos mercados europeus, nomeadamente em França, Holanda e Itália, países com maiores crescimentos", frisa.

A Vista Alegre destaca que a disseminação da pandemia de covid-19 a nível mundial teve impactos negativos muito significativos em termos económicos, financeiros e no modo de vida da população. E que, "a partir do mês março com o encerramento total das lojas de comércio e restauração, a nível nacional e internacional, acrescido do forte abrandamento do sector da hotelaria, repercutiu-se numa redução de vendas na vista alegre no canal de retalho e horeca".

O resultado operacional do grupo foi de 2,5 milhões de euros, um recuo de 83% face ao ao ano precedente.

Por seu lado, a dívida líquida diminuiu em cerca de três milhões de euros face a 2019, passando de 91,41 milhões para 88,36 milhões.