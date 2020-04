Petróleo recua e Wall Street resiste às quebras nos maiores bancos

14:46

Wall Street resiste às quebras nos maiores bancos e sobe

A bolsa norte-americana abriu em alta, respeitando a mesma tendência que a Europa e a Ásia, apesar de grandes nomes da banca - JPMorgan Chase e Wells Fargo - terem inaugurado esta terça-feira a época de apresentação de resultados com fortes quebras.



O generalista S&P500 sobe 2,05% para os 2.818,35 pontos, o tecnológico Nasdaq avança 2,42% para os 8.391.04 pontos e o industrial Dow Jones ganha 2,21% para os 23.906,80 pontos.



A recuperação da economia chinesa dá alento aos investidores de que a recessão global poderá não ser tão grave como se temia, isto numa altura em que são diversos os países que estão a reduzir as restrições e o cofinamento. Na Europa, o Stoxx600 avança pela quinta sessão consecutiva e os ganhos acumulados já são superiores a 20% desde o mínimo atingido em março.



No setor da banca, o JPMorgan Chase ganha 2,59% para os 100,78 dólares e o Wells Fargo sobe 1,59% para 31,95 dólares.



O JPMorgan Chase reportou uma queda homóloga de 69% no lucro líquido do primeiro trimestre deste ano para os 2,87 mil milhões de dólares, ou 78 cêntimos por ação, números que ficaram muito aquém do esperado pelos analistas, que já previam uma redução para 1,84 dólares por título, segundo a Reuters.



Para além do impacto do coronavírus e da guerra nos preços do petróleo, o maior impacto nas contas foi causado por uma provisão de 6,8 mil milhões de dólares, de forma a fazer face a incumprimentos de pagamentos de empréstimos.



Ainda com grande impacto, esteve uma redução de 951 milhões de dólares no seu banco de investimento.



Paralelamente, o Wells Fargo apresentou hoje os resultados referentes ao primeiro trimestre deste ano. O banco norte-americano reportou uma queda para os 42 milhões de dólares, o que compara com os 5,51 mil milhões de dólares divulgados no mesmo período do ano passado. Este valor representa lucros de 1 cêntimo por ação, muito abaixo dos 33 cêntimos por ação estimados pelos analistas.