China abre "caça ao homem" contra mineradores de bitcoin que continuam de forma ilegal

província de Sichuan, no Sudoeste da China.

Apesar de não existirem números concretos sobre a quantidade de moedas que são criadas desta forma, o encerramento de uma mina de carvão em Xijiang, em abril, uma zona desértica no Norte da China, a quase 2.000 quilómetros de Sichuan, poderá ter levantado a ponta do véu.



Isto porque nos dois dias em que a mina esteve sem funcionar, a mineração de bitcoin caiu cerca de um terço em todo o mundo. De acordo com o mesmo índice da Universidade de Cambridge, a região de Xijiang é onde estavam quase 40% de todos os mineradores do país, até abril deste ano. Sichuan (9,6%) surge em segundo lugar.

Só que agora, à medida que estas mineradoras vão assentando arraiais noutras regiões, grande parte delas em países vizinhos, este processo de emitir mais bitcoins voltou a ficar mais caro. A "hash rate" -





Uma destas empresas admitiu à Bloomberg - e pediu para não ser identificado - que, para não ser identificado pelas autoridades chinesas, mudou a atividade em que trabalhava, mas continua na mesma a minerar novas moedas. Só que teve de reduzir o número de computadores e restante equipamento para uma escala residual.



que mede a velocidade com que o próximo bloco de bitcoins é minerado - disparou 55% desde os mínimos de dois anos tocados em julho deste ano.Uma destas empresas admitiu à Bloomberg - e pediu para não ser identificado - que, para não ser identificado pelas autoridades chinesas, mudou a atividade em que trabalhava, mas continua na mesma a minerar novas moedas. Só que teve de reduzir o número de computadores e restante equipamento para uma escala residual.





Minerar bitcoins é o processo de criar nova moeda. Um minerador de bitcoin corre um programa no computador que tenta resolver um "puzzle", ou chegar a uma chave (chamada "hash"), antes de todos os outros mineradores, de forma a chegar o mais rápido possível ao próximo bloco de bitcoins.

