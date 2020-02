Chuva de resultados em Lisboa e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A apresentação de resultados vai marcar o dia na Lisboa, com várias das maiores cotadas da praça portuguesa a anunciarem as contas de 2019.

Chuva de resultados após o fecho da sessão em Lisboa

Pesos pesados da bolsa portuguesa apresentam esta quinta-feira os resultados de 2019: BCP, EDP e EDP Renováveis, Jerónimo Martins e ainda a Novabase. Além dos resultados do ano passado, várias destas cotadas devem também anunciar os dividendos que pretendem pagar aos acionistas. Fora da bolsa também há resultados relevantes: a TAP vai anunciar as contas do ano passado logo pela manhã. Aqui pode ver o calendário completo e as estimativas dos analistas.