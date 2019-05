CMVM prepara proposta de "taxa zero" para novos emitentes

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a preparar, para em breve apresentar ao Governo, uma proposta de "taxa zero" para novos emitentes durante o primeiro ano em mercado.

O anúncio foi feito pela presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias, durante a abertura da conferência anual do regulador dos mercados, em Lisboa, que contou com a presença do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.