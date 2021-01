CMVM quer rever regime jurídico dos fundos. Código dos valores mobiliários continua nas Finanças

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pretende entregar até ao final do primeiro semestre uma proposta de alteração legislativa para a revisão completa do regime jurídico da gestão de ativos e das empresas de investimento.

"No primeiro semestre queremos apresentar ao governo uma proposta de revisão do regime do regime jurídico de fundos de investimento e das sociedades de investimento", adiantou a presidente da CMVM, na apresentação das prioridades do regulador para 2021, onde se inclui a simplificação regulatória.





Gabriela Figueiredo Dias adiantou ainda que vai, assim, trabalhar na proposta de um novo Regime Jurídico da Gestão de Ativos e das Empresas de Investimento, incluindo ainda nesta revisão a transposição da Diretiva das Empresas de Investimento.A responsável explicou que o propósito destas propostas legislativas é precisamente promover uma simplificação regulatória, assim como eliminar o gold plating, promovendo a inovação e modernização do regime jurídico.Em relação à proposta de revisão do Código dos Valores Mobiliários entregue às Finanças já em 2019, Gabriela Figueiredo Dias adiantou que a informação que tem é que o documento continua preso no Ministério, ainda que tenha adiantado que ao longo de 2020 houve algumas interações, que permitiram avanços neste domínio."Esperamos que processo legislativo seja iniciado em breve", rematou.